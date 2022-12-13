Петербуржца привлекли к уголовной ответственности из-за листовок против ТСЖ

Мужчина был не согласен с деятельностью организации. Изначально на него завели административное производство.

В отношении жителя Петербурга, который распространял листовки с критикой товарищества собственников жилья, начато уголовное производство. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина выразил недовольство деятельностью организации, распространив листовки с текстом о том, что "правление фактически не найти", а жильцов "лишили телевидения без собрания". После этого в Московский районный суд был направлен иск от ТСЖ о защите чести и достоинства. В итоге разбирательство разрешили в пользу товарищества и потребовали у петербуржца предоставить всем собственникам дома листовки с опровержением в течение пяти дней.

Мужчина отказался выполнить требование суда: в итоге его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ и назначили 2 штрафа в размере по 15 тыс. рублей каждый. Петербуржец снова проигнорировал требование, поэтому его привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец получил 14 суток ареста за езду в состоянии опьянения.

Фото: Piter.TV