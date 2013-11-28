В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека

Злоумышленники уверяют, что таким образом пытались получить принадлежащие им деньги.

В Ленобласти уголовный розыск задержал подозреваемых в похищении человека. Злоумышленники уверяют, что таким образом пытались получить принадлежащие им деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 14 ноября обратился 38-летний житель поселка Бугры. Он сообщил, что вечером 10 ноября к нему для решения финансового спора приехали трое его знакомых. Беседа проходила на общем балконе многоквартирного дома, где проживает потерпевший. Договориться стороны конфликта не смогли, поэтому визитеры силой посадили потерпевшего в автомобиль "BMW X6". Во время поездки мужчину продолжали "убеждать" отдать денежные средства. Сломив сопротивление, подозреваемые добились разблокировки банковского счета потерпевшего и сняли с него 400 тысяч рублей. После этого мужчину высадили на улице. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые были задержаны. Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства данного инцидента.

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Видео: МВД