Петербуржец выстрелил в пах оппоненту во время дорожного конфликта

Инцидент произошёл в Кировском районе города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером четверга, 25 ноября, в экстренные службы поступило сообщение об огнестрельном ранении на перекрестке проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова. Как стало известно Piter.TV, мужчина дважды выстрелил из пистолета в пах своему оппоненту во время дорожного конфликта.

Стрелявшим оказался 33-летний неработающий петербуржец, которого задержали на месте. В в его отношении составлен административный протокол. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

У задержанного изъяли 2 магазина, 10 патронов, 2 гильзы, насадку на ствол пистолета, кобуру и чехол для магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский школьник случайно выстрелил себе в руку из пистолета.

Фото: Piter.TV