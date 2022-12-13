В Петербурге задержали карманника-рецидивиста

Сыщиками уже установлена причастность карманника к двум преступлениям.

В Петербурге задержали подозреваемого в серии карманных краж, 41-летний местный житель ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершении аналогичных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Рано утром 12 января полицейские задержали подозреваемого по месту жительства, в квартире дома по Северному проспекту. По оперативным данным, мужчина нигде не работал и занимался кражами мобильных телефонов у пассажиров общественного транспорта.

Сыщиками уже установлена причастность карманника к двум преступлениям. В мае 2022 года на автобусной остановке у дома 28 по проспекту Науки злоумышленник похитил IPhone 8 у 55-летней женщины. В августе 2022 года при входе в автобус у дома 25 по Кантемировскому проспекту он украл IPhone 11 у 32-летней пассажирки. Смартфоны карманник продал, а деньги потратил на личные нужды. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В конце 2022 года в Северной столице задержали с поличным серийную карманницу.

Видео: МВД