Угольную котельную в поселке Володарский перевели на газ

До 2026 года все котельные города переведут на природный газ.

Угольную котельную в поселке Володарский Красносельского района Петербурга полностью перевели на экологичный и экономичный газ. Как напомнили в пресс-службе Смольного, до 2026 года все котельные города переведут на природный газ.

Отмечается, что мощность теплоисточника на Новой улице в Володарском выросла почти в два раза. Также реконструкция позволила закрыть старую котельную, расположенную неподалеку в подвале школьного здания. Новый источник снабжает теплом и горячей водой детский сад на улице Урицкого, школу на Российском бульваре, Богадельню с церковью, в которой расположен досуговый центр "Красносельский". На время работ, начавшихся во второй половине 2019 года, абонентов подключали к блок-модульной котельной ГУП "ТЭК СПб".

Также в 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию автоматизированный газовый энергоисточник в Левашово, который отстроили на месте бывшей дизельной котельной. Из 276 котельных, находящихся на балансе "ТЭКа", 31 пока работает на неэкологичном топливе. В 2021 году планируется газифицировать угольную котельную на улице Ленина в Парголово и разместить теплогенерирующую установку на Лахтинском проспекте в Ольгино.

Ранее теплоэнергетики заменили семь метров ненадежного трубопровода на Новодворской улице.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"