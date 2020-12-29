Теплоэнергетики заменили семь метров ненадежного трубопровода на Новодворской улице

В 06:15 завершен процесс заполнения системы теплоснабжения водой.

В Северной столице теплоэнергетики заменили семь метров ненадежного трубопровода после аварии на Новодворской улице. Об этом сообщает пресс-лужба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В минувший понедельник, 11 января, на Новгородской улице у дома №13 прорвало трубу. В зоне подтопления оказались 26 домов, в том числе 2 социальных дома, а также два автомобиля. Подачу отопления возобновили спустя пару часов. А весь процесс системы теплоснабжения водой восстановлен к 06:15 утра.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" отметили, что данная тепломагистраль включена в инвестиционную программу Общества. Её планируют полностью реконструировать к 1 сентября 2021 года.

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Фото: Piter.TV