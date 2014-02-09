Максим Лихачев планирует остаться в Сватово.

Украинский военнослужащий Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону Москвы, сейчас получил российский паспорт. Известно, что иностранец сдался в плен в конце мая 2024 года на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина пояснил, что украл тяжелую боевую технику, так как посчитал, что так будет безопаснее добраться до российских позиций. Там его уже ждали по предварительной договоренности специалисты. В социальных сетях появился ролик, на котором Максим Лихачев зачитал присягу, а затем сотрудник миграционного отдела МВД РФ вручил ему паспорт гражданина страны.

Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Татьяна Коваленко, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский"

Напомним, что в 2022 году мужчина был насильно мобилизован в ряды армии киевского режима. После того, как украинец добрался до российских военнослужащих, Максим Лихачев собрал все необходимые документы, а также написал заявление о выдаче паспорта гражданина России. Теперь бывший танкист намерен вернуться к мирной жизни. Он планирует остаться в родном для себя Сватово.

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Фото и видео: МВД Медиа