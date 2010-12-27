Под Сланцами ГИБДД нашли угнанный в Петербурге автомобиль

Полиция поймала угонщика авто, который ехал с подложными номерами.

В Ленинградской области правоохранительным органам удалось задержать автоугонщика на краденой машине. Сейчас транспортное средство возвращено настоящему владельцу.

По данным пресс-службы полиции, злоумышленника задержали в ночь на 18 февраля в Сланцевском районе Ленинградской области. На дороге вблизи деревни Руя инспекция остановила шофера за рулем КИА. После проверки выяснилось, что иномарка числится в угоне. За рулем машины находился 28-летний мужчина. Он ездил с подложными номерами.

Напомним, что петербуржец продает автомобиль из телесериала "Мажор" за 4 млн.

Фото: Piter.tv