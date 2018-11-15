Петербуржец продает автомобиль из телесериала "Мажор" за 4 млн

Второй автомобиль из российского телесериала Мажор" выставлен на продажу. Петербуржец продает "Геленваген" за четыре миллиона рублей. По информации от собственника транспортного средства, машина принимала участие в съемках второго сезона телевизионного проекта.
Также отмечается, что он приобретался в 2015 году в дилерском центре "Мерседес" специально для съемки.
За рулем именно этого „гелика" вы видели главного героя сериала
комментирует автор поста
Добавим, что за все время автомобиль имел только одного владельца и регулярно проходила через ТО. На данный момент пробег иномарки превышает 70 тысяч километров.
Фото: сайт "Юла"
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