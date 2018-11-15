Петербуржец продает автомобиль из телесериала "Мажор" за 4 млн

За рулем внедорожника находился главный герой сериала.

Второй автомобиль из российского телесериала Мажор" выставлен на продажу. Петербуржец продает "Геленваген" за четыре миллиона рублей. По информации от собственника транспортного средства, машина принимала участие в съемках второго сезона телевизионного проекта.

Также отмечается, что он приобретался в 2015 году в дилерском центре "Мерседес" специально для съемки.

За рулем именно этого „гелика" вы видели главного героя сериала комментирует автор поста

Добавим, что за все время автомобиль имел только одного владельца и регулярно проходила через ТО. На данный момент пробег иномарки превышает 70 тысяч километров.

Фото: сайт "Юла"