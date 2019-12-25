Угнанный в Петербурге "Шевроле" нашелся в Янино

Женщина обнаружила свой автомобиль, который был угнан, в Янино. После этого она обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника.
Вечером 13-го февраля 40-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию с сообщением о том, что она увидела свой "Шевроле" вдоль проезжей части на Ясной улице. Машина числилась в федеральном розыске за УМВД по Красногвардейскому району.
Материалы дела передали инициатору розыска.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный угнал "ГАЗель" у петербургского предпринимателя.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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