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Угнанный в Петербурге "Шевроле" нашелся в Янино
Сегодня, 12:21
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nadezhda_sib

Угнанный в Петербурге "Шевроле" нашелся в Янино

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Его увидела владелица авто.

Женщина обнаружила свой автомобиль, который был угнан, в Янино. После этого она обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника.

Вечером 13-го февраля 40-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию с сообщением о том, что она увидела свой "Шевроле" вдоль проезжей части на Ясной улице. Машина числилась в федеральном розыске за УМВД по Красногвардейскому району. 

Материалы дела передали инициатору розыска. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный угнал "ГАЗель" у петербургского предпринимателя. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: машина, угон, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Минус
almirnin
Сегодня 13:26

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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