Угнанный в Петербурге Mercedes нашли в контейнере для мусора

Рядом с ним стоял угнанный Lexus RX350.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти нашли угнанный автомобиль марки Mercedes GLE. Машина стояла в контейнере для мусора. Об этом сообщает пресс-служба "Цезарь Сателлит Северо-Запад".

Уточняется, что дорогой автомобиль угнали от одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны. Через несколько дней машину удалось обнаружить на территории коттеджного поселка. Ее спрятали в переоборудованный мусорный контейнер, в котором смонтировали металлическую экранированную камеру. Как правило, ее используют для защиты от проникновения радиосигналов.

Кроме того, в другом контейнере, который стоял неподалеку от первого и напоминал жилой дом, нашли еще один угнанный автомобиль Lexus RX350.

По подозрению в совершении преступления задержали двух человек. Они работали в цеху по перебивке автомобилей. Примечательно, что на создание и оснащение такого цеха могло уйти более 2 млн рублей.

Ранее мы писали, что у машиниста петербургского метро угнали иномарку за 250 тысяч рублей.

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