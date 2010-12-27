Фото иероглифов на поверхности Марса шокировало уфологов

Уфолог из США по имени Роберт Андерс заявил, что нашел на снимке NASA изображение инопланетного иероглифа.

Фотографии космического агентства NASA снова вызвали нездоровый ажиотаж в среде уфологов. Американский исследователь-любитель Роберт Андерс заявил, что вычислил снимок с поверхности Марса, на котором можно разглядеть неземной иероглиф. В качестве доказательства он выложил в Сеть кадр, якобы доказывающий существование на "красной планете" развитой культуры и письменности.

Речь идет о достаточно мутном снимке, сделанном камерой марсианского ровера, работающего на NASA. В центре снимка находится черный камень или скала, испещренный белыми узорами. По мнению Роберта Андерса, этот рисунок является сложным иероглифом, отдаленно напоминающим японскую письменность. Ученый говорит, что стихийные трещины или узоры не могли бы принять столь правильную геометрическую форму.

Уфолог призвал NASA предоставить ему это же фото в лучшем разрешении для детального изучения. Американец пожаловался, что он уже несколько раз видел иероглифы на поверхности данной планеты, но ни разу не получал одобрения и помощи от NASA. Справедливости ради, заметим, что данный узор на скале все-таки не столь сильно похож на иероглиф, как это пытается доказать уфолог-любитель.