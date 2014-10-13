Уехавшую из страны петербурженку заподозрили в участии в террористической организации

Следователи считают что жительница Петербурга за границей вступила в запрещённую организацию.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении уроженки города, находящейся за пределами Российской Федерации. Дело открыто по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 2 ст. 208 УК РФ.

По данным следствия, женщина, выехавшая из страны, участвовала в незаконном вооружённом формировании и одновременно была причастна к деятельности организации, признанной на территории России террористической. Конкретные сведения о её роли в этих структурах не раскрываются.

Подозреваемая находится вне пределов Российской Федерации. Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления её местонахождения и проверки обстоятельств, указанных в уголовном деле.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Карелии пытался украсть 23 шоколадки из магазина на проспекте Ударников.

Фото: Piter.TV