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Прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным
Сегодня, 15:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным

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Удовлетворены требования прокуратуры о признании брака недействительным.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения требований миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 38-летний местный житель заключил брак с 44-летней гражданкой иностранного государства. 

После заключения брака супруги совместно не проживали, общее хозяйство не вели, совместного бюджета не имели, друг о друге не заботились, с родными не знакомились.

Прокуратура признала брак фиктивным и отправила дело в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга изъяла 3,5 тысяч алкоголя у мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: брак, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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