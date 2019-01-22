Прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным

Удовлетворены требования прокуратуры о признании брака недействительным.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения требований миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 38-летний местный житель заключил брак с 44-летней гражданкой иностранного государства.

После заключения брака супруги совместно не проживали, общее хозяйство не вели, совместного бюджета не имели, друг о друге не заботились, с родными не знакомились.

Прокуратура признала брак фиктивным и отправила дело в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга изъяла 3,5 тысяч алкоголя у мужчины.

Фото: Piter.TV