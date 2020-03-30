Прокуратура Петербурга изъяла 3,5 тысяч алкоголя у мужчины

Мужчина, осуществлявший незаконный оборот алкогольной продукции, предстанет перед судом.

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, совершенные в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае 2023 года оснастил без нужных документов комплектующими, сырьем и технологическим оборудованием помещение на первом этаже дома на Софийской улице.

На месте обнаружено свыше 3,5 тысяч литров алкоголя на общую сумму 1,5 млн рублей.

Вся продукция изъята из незаконного оборота.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет вор, попавший в квартиру по строительным лесам.

Фото: прокуратура Петербурга