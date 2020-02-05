Петербуржец снял с дрона удивительный красоты ледоход на Неве 

В кадр попали огромные льдины, которые плывут вдоль достопримечательностей Петербурга.

В среду, 5 февраля, стало известно, что петербуржец снял визитную карточку зимнего Петербурга. Видеоролик появился на YouTube-канале Mikhail Proskalov.

В кадр попали огромные льдины, которые плывут вдоль достопримечательностей Петербурга.

"Ледоход — красивое природное явление, которое, конечно, приятно наблюдать в начале зимы, а не под её завершение, как в этом году", —сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что ночь с 4 на 5 февраля в Петербурге стала самой холодной этой зимой.

Видео:Mikhail Proskalov/YouTube