Ударные беспилотники РФ оснастят "Громом"

Два перспективных самолета получат новое вооружение.

Ударные российские беспилотники оснастят "Громом". Новое вооружение получат перспективные самолеты ВКС "Охотник" и "Альтиус". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе России.

Боеприпасы 9-А-7759 "Гром" способны ликвидировать цели на расстоянии более 100 км. При этом воздушные борта остаются незаметными для ПВО противника. На данный момент завершены испытания по сбросу крупногабаритных макетов снарядов.

Ранее названа дата первого применения оружия беспилотником "Охотник".

Видео: YouTube/Military Hi-Tech