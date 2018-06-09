Названа дата первого применения оружия беспилотником "Охотник"

Боевую технику испробуют в следующем году.

Российский беспилотник "Охотник" впервые применит оружие в 2020 году на военном полигоне. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленной отрасли. Также известно, что до конца 2019 года испытания без использования вооружения пройдут в Ахтубинске.

Несколько раз самолет поднимется в воздух и совершит серию маневров. Тестирование состоится как в дневное, так и ночное время, в одиночку и в компании истребителей.

По сведениям Минобороны, первый полет беспилотника прошел 3 августа. В сентябре он выполнил задание вместе с Су-57. "Охотник" летел в автоматическом режиме. Воздушное судно удалось поднять на высоту в 1600 метров при продолжительности полета в 30 минут.

Напомним, что взлетная масса "Охотника" достигает 20 тонн, а максимальная скорость - тысяча километров в час. Сам самолет изготовлен по схеме "летающего крыла". Разработчики создали его при помощи технологии "стелс". Она снижает радиолокационную заметность самолета.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России