В Петербурге на два месяца арестовали мужчину, ударившего человека шилом ради "Джокера"

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, который с шилом в руках напал на петербуржца в лифте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 1 июля в парадной дома №33 на проспекте Испытателей. В ходе конфликта подозреваемый попытался убить потерпевшего, ударив его не менее двух раз шилом в грудь. Пострадавший получил ранение в сердце, но продолжал активное сопротивление. Позже его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся с места преступления, прихватив с собой электросамокат оппонента марки "Джокер".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также "Покушение на убийство". Мужчина полностью признал свою вину и не имел ничего против ареста. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 31 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что в Ленобласти поймали мужчину, который прострелил челюсть собутыльнику.

Фото: Piter.TV