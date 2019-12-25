Петербуржец напал на мужчину из-за электросамоката в Приморском районе города

После нападения пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как на него напал злоумышленник в Приморском районе города. Неизвестный сделал это для того, чтобы похитить электросамокат стоимостью 22,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 1 июля, пострадавший обратился в полицию. Он заявил о том, что утром в грузовом лифте дома №33 по проспекту Испытателей преступник нанес ему два удара шилом в грудную клетку, после чего похитил его электросамокат. Заявителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

В этот же день сотрудники ОГИБДД остановили неработающего гражданина 1972-го года рождения, который управлял электросамокатом "Джокер". Похищенное изъяли, а подозреваемого задержали.

Следственный отдел ГСУ СК РФ по городу возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также "Покушение на убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль протаранил кафе в Петербурге.

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