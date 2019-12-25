Петербуржец ударил экс-супругу электрошокером на территории детсада

Мужчину задержали, женщине потребовалась помощь медиков.

Днем 27 октября сотрудники вневедомственной охраны Петербурга выехали на вызов работников детского сада с проспекта Александровской Фермы, нажавших кнопку тревожной сигнализации. Об этом рассказали в пресс-службе УВО,

Как выяснилось, на территории садика поссорились бывшие супруги, и в ходе конфликта мужчина ударил экс-жену электрошокером в шею. Пока сотрудники дошкольного учреждения ждали подмогу, злоумышленник скрылся. По горячим следам мужчину задержали неподалеку от садика, его доставили в полицию, изъяв электрошокер. Пострадавшей от удара током петербурженке пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее мы рассказывали, что в багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины.

Фото: drivenn.ru