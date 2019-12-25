Мужчина ударил топориком по лицу оппонента в драке на Народного Ополчения

В четверг, 2 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на проспекте Народного Ополчения произошла драка между двумя мужчинами, один которых получил ранение топором. Об этом стало известно Piter.TV
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину с телесными повреждениями в области головы и лица. Его доставили в больницу с рубленной раной верхней губы, левой щечной области, переломом 2,3 – 2,5 зубов в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемый был задержан в 18:45 по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Установлено, что о распивал с пострадавшим спиртное, а затем, на фоне внезапно возникшего конфликта, нанес оппоненту удар кухонным топориком в лицо.
Задержанный доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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