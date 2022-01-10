Итоги операции "Автомобиль" подвели в Петербурге

Оперативники проверили свыше 330 автостоянок, около 330 гаражных кооперативов, более 160 авторынков и 200 пунктов приема металлолома.

Сотрудники петербургской полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие "Автомобиль" с целью повышения эффективности работы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в вопросах закрытия нелегальных автобизнесов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия проходили в период с 9 по 13 октября: за это время возбуждено девять уголовных дел по фактам хищений и неправомерных завладений ТС, а также три уголовных дела о подделке номерного знака автомобиля.





Кроме того, оперативники проверили свыше 330 автостоянок, около 330 гаражных кооперативов, более 160 авторынков и 200 пунктов приема металлолома. В указанных точка было найдено 16 угнанных автомобилей и шесть транспортных средств, имеющих поддельную или измененную маркировку.

Наконец, установлено три поддельных регистрационных документов. В каждом из случаев возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан петербуржец по подозрению в краже медалей ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти