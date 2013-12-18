Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в США

В результате удара молнии на предприятии загорелся резервуар.

Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе Calcasieu Refining в США. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в Лейк-Чарльзе штата Луизиана. В результате удара молнии на предприятии загорелся резервуар. Всех, кто проживает на расстоянии 2,5 км от нефтебазы, эвакуировали. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что Calcasieu Refining перерабатывала сырую нефть и управляет баржей для транспортировки нефтепродуктов.

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