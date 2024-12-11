Задача выполнена "Центром" в ходе СВО на красноармейском направлении.

Российский расчет реактивных систем залпового огня "Град" нанес удар по пехоте и технике Вооруженных сил Украины, обеспечив тем самым наступление штурмовиков. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Центральной " группировки войск на красноармейском (покровском) направлении. Военнослужащие указали, что контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществляли операторы дронов.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы, а также основных огневых позиций противника, поддержав продвижение штурмовых групп. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что город Красноармейск (украинское название - Покровск) является районным центром, расположенным в северо-западной части Донецкой народной республики.Согласно инфорации на 2022 год, население там превышало 61 тысячу человек. На территории расположен крупный транспортный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути. Эти маршруты связывали Донецк с Днепропетровской областью.

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Фото и видео: Минобороны России