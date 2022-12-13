В Петербурге хирурги удалили у младенца двухкилограммовую опухоль на вторые сутки его жизни

Подобное образование встречается крайне редко: его вес составил практически половину веса младенца.

Медики Перинатального центра Педиатрического университета провели сложнейшую операцию по удалению опухоли массой 1,8 кг у младенца на второй день его жизни. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Редкий вид образования у плода обнаружили на ультразвуковом исследовании беременной женщины. Её сразу же доставили в Перинатальный центр и там выполнили кесарево сечение, после чего ребёнка отправили в отделение реанимации новорождённых. На второй день была проведена операция.

По словам заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексея Подкаменева, главная сложность вмешательства состояла в большом размере опухоли, её обильном кровоснабжении и нахождении поблизости важных анатомических структур. Образование составляло почти половину веса малыша.

Успешную операцию выполнили в течение 4,5 часов. Младенец остаётся в отделении патологии новорождённых и детей грудного возраста Педиатрического университета.

Ранее мы сообщили о том, что операция по восстановлению руки годовалого петербуржца шла больше 12 часов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный харктер)