Операция по восстановлению руки годовалого петербуржца шла больше 12 часов

Врач отметил, что пока что рано давать какие-то прогнозы, но лечение ребёнка будет очень долгим.

Почти всю продолжалась борьба микрохирургов Педиатрического университета за спасение кисти руки и пальцев годовалого мальчика. Ребёнок засунул руку в электромясорубку.

Удалось восстановить кровоснабжение в трёх пальцах, в четвёртом провели аутотрансплантацию – взяли фрагмент собственной вены ребёнка и заместили им повреждённую артерию. Левтер Колбая, сосудистый хирург

Врач отметил, что пока что рано давать какие-то прогнозы, но лечение ребёнка будет очень долгим. Операция продлилась более 12 часов – с 18:00 до 3:00. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации под контролем ведущих специалистов.

Фото: Piter.tv (архив)