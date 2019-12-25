Операция по восстановлению руки годовалого петербуржца шла больше 12 часов

Почти всю продолжалась борьба микрохирургов Педиатрического университета за спасение кисти руки и пальцев годовалого мальчика. Ребёнок засунул руку в электромясорубку.
Удалось восстановить кровоснабжение в трёх пальцах, в четвёртом провели аутотрансплантацию – взяли фрагмент собственной вены ребёнка и заместили им повреждённую артерию.
Левтер Колбая, сосудистый хирург
Врач отметил, что пока что рано давать какие-то прогнозы, но лечение ребёнка будет очень долгим. Операция продлилась более 12 часов – с 18:00 до 3:00. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации под контролем ведущих специалистов.
Фото: Piter.tv (архив)
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