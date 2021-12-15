Врачи спасают руку годовалого петербуржца, который засунул пальцы в мясорубку

В клинике Педиатрического университета хирурги обнаружили в области левой кисти множественные рваные раны средней и основной фаланг третьего, четвёртого и пятого пальцев левой кисти.

Врачи Педиатрического университета спасают руку годовалого ребёнка, который засунул руку в электромясорубку. Чтобы вытащить руку малыша из механизма потребовалось вмешательство сотрудников МЧС. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Несчастный случай с мальчиком (1 год и 4 месяца) произошёл в квартире на проспекте Большевиков. По словам родителей, мальчик засунул руку в электромясорубку. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли вызволить кисть ребёнка, для этого потребовалась помощь МЧС.

В клинике Педиатрического университета хирурги обнаружили в области левой кисти множественные рваные раны средней и основной фаланг третьего, четвёртого и пятого пальцев левой кисти. На рентген снимках – множественные оскольчатые переломы. Диагностирован открытый перелом, ушиблено-рубленные раны. Врачи незамедлительно приступили к операции, о сложном случае доложено ректору.

Операцию начал дежурный микрохирург, далее при работе с кистью при необходимости будут привлекать дополнительных специалистов. Врачи будут пошагово восстанавливать пальцы, заново собирая осколки костей и суставов, сшивая нервы и сухожилия. Необходимо восстановить кровообращение в кисти, заново соединив поврежденные сосуды.

Ранее хирурги восстановили пальцы 7-летней петербурженке, получившей удар топором.

Фото: Piter.tv (архив)