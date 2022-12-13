7-летняя петербурженка засунула палец в мясорубку

После оказания помощи её отпустили домой.

В Петербурге 7-летняя девочка получила травму, когда засунула палец в мясорубку. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка с родителями самостоятельно обратилась за помощью медиков. Вечером 26 февраля она случайно засунула палец в электрическую мясорубку. Врачи диагностировали ушибленную рану с повреждение ногтевой пластинки второго пальца правой руки. После оказания помощи девочку отпустили домой.

Проводится проверка.

Ранее годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.

Фото: Piter.tv