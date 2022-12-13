Годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог

У неё диагностировали химический ожог первой степени левого плеча, спины, ягодиц, голени, бёдер.

В Петербурге годовалая девочка получила химический ожог уксусом. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 20 февраля из квартиры на Красноармейской улице в больницу поступила годовалая девочка. У неё диагностировали химический ожог первой степени левого плеча, спины, ягодиц, голени, бёдер. По словам родителей, ребёнок опрокинул на себя бутылку с уксусной эссенцией

После оказания помощи девочку отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге девушка случайно отравилась уксусом.

Фото: pxhere.com