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Годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог
Сегодня, 9:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог

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У неё диагностировали химический ожог первой степени левого плеча, спины, ягодиц, голени, бёдер.

В Петербурге годовалая девочка получила химический ожог уксусом. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 20 февраля из квартиры на Красноармейской улице в больницу поступила годовалая девочка. У неё диагностировали химический ожог первой степени левого плеча, спины, ягодиц, голени, бёдер. По словам родителей, ребёнок опрокинул на себя бутылку с уксусной эссенцией

После оказания помощи девочку отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге девушка случайно отравилась уксусом.

Фото: pxhere.com

Теги: дети, ожог, уксус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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