Годовалая петербурженка облилась уксусом и получила ожог

В Петербурге годовалая девочка получила химический ожог уксусом. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 20 февраля из квартиры на Красноармейской улице в больницу поступила годовалая девочка. У неё диагностировали химический ожог первой степени левого плеча, спины, ягодиц, голени, бёдер. По словам родителей, ребёнок опрокинул на себя бутылку с уксусной эссенцией
После оказания помощи девочку отпустили домой. Проводится проверка.
Ранее в Петербурге девушка случайно отравилась уксусом.
Фото: pxhere.com
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