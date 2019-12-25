Учреждения культуры Ленобласти отправляют сотрудников на вакцинацию в разгар сезона

Некоторые достопримечательности Ленобласти будут недоступны для посещения из-за подтвержденного коронавируса у сотрудников.

Летний туристический сезон в Ленинградской области за неполный июнь демонстрирует рекордное количество посетителей в самых различных значимых локациях региона: об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Владимир Цой. По словам представителя ведомства, только за последнюю неделю в Выборгском замке, к примеру, побывали 9 000 человек, в Старой Ладоге - 8500, в музее-заповеднике "Парк Монрепо" - 12 000. Небывалый ажиотаж связывается с возросшим интересом к внутреннему туризму и закрытыми из-за пандемии границами.

Прокомментировал Владимир Цой и ситуацию с пандемией и вызванными ею ограничениями в Ленобласти - в том числе, в культурной сфере. Заведениям культуры настоятельно рекомендовано обеспечить вакцинирование сотрудников. Некоторые учреждения были вынужденно закрыты на время болезни работников: с 23 июня по 7 июля внутренние помещения Выборгского замка будут недоступны для посещения, у смотрителей музея выявлен COVID-19. Закрывать Замковый остров при этом не планируется. Сообщается, что вакцинированных сотрудников областных заведений культуры уже 40%.

Владимир Цой напомнил, что здоровье работников и туристов является в равной степени наивысшим приоритетом.

Ранее губернатор Ленобласти подтвердил введение COVID-паспортов для компаний региона.