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Учителя Петербурга будут получать 5 тысяч рублей за классное руководство
Сегодня, 16:49
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nadezhda_sib

Учителя Петербурга будут получать 5 тысяч рублей за классное руководство

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Надбавку будут платить с начала нового учебного года.

С нового учебного года классные руководители в Петербурге будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее такое же поручение во время своего Послания Федеральному Собранию дал президент РФ Владимир Путин. Речь идет о педагогах, которые являются классными руководителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. 

Денежное вознаграждение в 2020-2022 за счет средств федерального бюджета в Петербурге получат более 20 тыс. педагогов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный недополучил 20 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

Фото: pixabay.com 

Теги: классный руководитель, учеба, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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