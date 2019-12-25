Учителя Петербурга будут получать 5 тысяч рублей за классное руководство

Надбавку будут платить с начала нового учебного года.

С нового учебного года классные руководители в Петербурге будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее такое же поручение во время своего Послания Федеральному Собранию дал президент РФ Владимир Путин. Речь идет о педагогах, которые являются классными руководителями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Денежное вознаграждение в 2020-2022 за счет средств федерального бюджета в Петербурге получат более 20 тыс. педагогов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный недополучил 20 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

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