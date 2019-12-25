Учительница химии из Петербурга рассказала, как подготовила сразу шесть 100-балльников

Она заявила, что старается научить детей предмету, а не заниматься натаскиванием на ЕГЭ.

Учительница школы №77 Петроградского района Петербурга Дина Федорова, у которой сразу шесть учеников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, поделилась своим секретом успеха. О том, как ее ученики добились максимального результата на экзамене, женщина рассказала в интервью "Фонтанке".

По мнению учительницы, успешно сдают ЕГЭ только те ребята, которые действительно хорошо подготовлены. В школе, в которой она преподает, стараются научить детей предмету, а не заниматься натаскиванием на ЕГЭ.

Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база. Отметила Дина Федорова

Помимо 100-балльников у женщины есть и те, кто сдал ЕГЭ на 99 баллов. Учительница заявила, что эти дети не смогли получить максимальную оценку только из-за своей невнимательности.

Ранее в Петербурге прошли судебные разбирательства за нарушения на ЕГЭ.

Фото: pixabay.com