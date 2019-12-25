В четверг, 14 мая, стало известно о том, что учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск. Об этом сообщает начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анну Грубскую.
Планируется, что учителя уйдут в отпуск в июне. При этом уже в августе педагоги вернуться к подготовке к учебному году. Отмечается, что соответствующее решение напрямую зависит от того, как будет строиться ситуация с ЕГЭ.
В ведомстве заявили, что учебный год в Северной столице намерены начать в срок.
Ранее мы сообщали о новых сроках и правилах проведения ЕГЭ.
Фото:pixabay
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