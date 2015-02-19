Учитель уволилась из школы в Петербурге из-за Tik Tok

Девушка публиковала шуточные видео о жизни учителя.

Учитель русского языка и литературы Дарина Сергеева уволилась из школы из-за видео в TikTok. По данным Telegram-канала "Readovka", видео вызывали претензии у руководства образовательного учреждения, после чего она приняла решение покинуть место работы. Видео с печальной новостью она накануне опубликовала в социальной сети, однако на данный момент оно удалено, как и сам аккаунт. Возможно, она все же изменилась свое решение.

Молодая учительница работает в школе с 2019-го года. У себя в TikTok она публиковала шуточные видео о буднях преподавателя. По данным издания, больше всего начальству не понравилось видео с ее мужем в халатах. После того, как новость об увольнении появилась в СМИ, Сергеева удалила свой аккаунт в Instagram, и в TikTok.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Российской национальной библиотеки появился аккаунт в TikTok.

Видео: TikTok / mozhnodasha