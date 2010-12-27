Учителю из Выборгского района объявлена благодарность Президента РФ

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручал государственные и региональные награды.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню рождения региона, прошла в доме областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области нет залежей алмазов и нефтяных скважин. Наше главное богатство — люди, и сегодня мы награждаем тех, кто является лучшим на производстве и в общественной жизни. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона вручил благодарности Президента Российской Федерации, удостоверения о присвоении почетных званий, знаки отличия Ленинградской области, почетные грамоты губернатора, медали и отраслевые награды.

За заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации получила учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Бородинская средняя общеобразовательная школа" Выборгского района Ленинградской области Татьяна Гурьянова. Также знаком отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" награжден Епархиальный архиерей "Выборгской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Сегодня утром с годовщиной жителей Ленобласти поздравили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области