Сегодня Ленинградской области исполнился 91 год!

С праздником поздравляют губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Сегодня, 1 августа 2018 года, исполнился 91 год со дня образования Ленинградской области. Жителей региона поздравляют Александр Дрозденко и Евгений Дейнека.

Дорогие земляки и наши уважаемые гости! От души желаю вам здоровья, добра, мира, благополучия. И, конечно же, хорошего, праздничного настроения! С днем рождения Ленинградской области! И пусть ещё один год в жизни региона принесёт только добрые перемены! Александр Дрозденко, глава региона

Также губернатор Ленобласти отметил, что в регионе за год произошло немало хороших изменений. Активно развивается промышленность, вводятся новые технологии в сельском хозяйстве, строятся социальные и спортивные объекты. И, конечно, за этим всем стоит огромный труд жителей области.

Губернатора, в свою очередь, от имени всех сотрудников Главного управления МЧС и от себя лично поздравил Евгений Дейнека. Он поздравляет с замечательным праздником Александра Дрозденко, который отдает всю душу во имя процветания и развития 47 региона.

В День образования Ленинградской области от души желаю всем её жителям мира, добра и процветания! А всем нашим гостям - новых, интересных впечатлений на Ленинградской земле! Примите от имени Главного управления МЧС России по Ленинградской области самые искренние поздравления с этим замечательным праздником. Евгений Дейнека, начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области, генерал-майор внутренней службы

Ранее мы публиковали программу празднования Дня рождения Ленинградской области.

Фото:Литвяк Игорь/ ВК