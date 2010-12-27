Сегодня Ленинградской области исполнился 91 год!

Сегодня, 1 августа 2018 года, исполнился 91 год со дня образования Ленинградской области. Жителей региона поздравляют Александр Дрозденко и Евгений Дейнека.
Дорогие земляки и наши уважаемые гости! От души желаю вам здоровья, добра, мира, благополучия. И, конечно же, хорошего, праздничного настроения! С днем рождения Ленинградской области! И пусть ещё один год в жизни региона принесёт только добрые перемены!
Александр Дрозденко, глава региона
Также губернатор Ленобласти отметил, что в регионе за год произошло немало хороших изменений. Активно развивается промышленность, вводятся новые технологии в сельском хозяйстве, строятся социальные и спортивные объекты. И, конечно, за этим всем стоит огромный труд жителей области.
Губернатора, в свою очередь, от имени всех сотрудников Главного управления МЧС и от себя лично поздравил Евгений Дейнека. Он поздравляет с замечательным праздником Александра Дрозденко, который отдает всю душу во имя процветания и развития 47 региона.
В День образования Ленинградской области от души желаю всем её жителям мира, добра и процветания! А всем нашим гостям - новых, интересных впечатлений на Ленинградской земле! Примите от имени Главного управления МЧС России по Ленинградской области самые искренние поздравления с этим замечательным праздником.
Евгений Дейнека, начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области, генерал-майор внутренней службы
Ранее мы публиковали программу празднования Дня рождения Ленинградской области.
Фото:Литвяк Игорь/ ВК