Военные тренировались реагировать на ситуацию с распространением инфекции по местности.

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео. Видео разместил российский телеканал "Звезда".

На кадрах журналисты засняли обучение войск радиационной, химической и биологической защиты. Они проводятся с 25 по 28 марта в 2020 году. Известно, что военные тренировались локализовывать угрозы, связанные с распространением инфекций. Задачей данных учений было повысить уровень подготовленности специальных подразделений к борьбе против коронавируса.

Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию.

Фото: телеканал "Звезда"

