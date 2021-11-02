Учения войск ПВО ЗВО завершились под Астраханью

Масштабные учения войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершились в Астраханской области.
Во время учений был отражен массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации. А также налет беспилотников условного противника. На полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2".
В ходе учений зенитчики гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей.
Летом более 150 военных ЗВО прошли "курсы выживания".
Видео: Telegram/Битва Титанов
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