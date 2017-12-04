Более 150 военных ЗВО прошли "курсы выживания"

Военнослужащие прошли обкатку танками, выполнив метание учебных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями.

В воскресенье, 8 августа, более 150 военнослужащих по контракту завершили сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами "курса выживания". Они проходили на базе учебного центра Западного военного округа в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

На протяжении месяца, военные прошли контрольно-комплексные занятия, в ходе полевого выхода совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Так, солдаты освоили основные общевоинские специальности.

Помимо этого, военнослужащие прошли обкатку танками, выполнив метание учебных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями, а также научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря.

Отмечается, что все солдаты сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Ранее петербургские военные развернули ложный зенитный ракетный дивизион.

Фото: пресс-служба ЗВО

