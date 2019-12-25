Учения боевых расчетов зенитных ракетных систем стартовали в Ленобласти

В ходе тренировки военные проведут оборону от условного противника и отразят угрозы с воздуха.

В Ленинградской области пройдет первый этап учений зенитного ракетного полка ПВО и ВВС ЗВО. Военнослужащие развернут зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-300ПМ2 "Фаворит". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Участникам тренировки необходимо преодолеть пересеченную местность и провести оборону от диверсантов, направленных условным противником.

Кроме того, на втором этапе учений пройдет отработка отражения угроз с воздуха в маневренном бою.

Ранее мы рассказали о том, что осенний призыв Ленобласти начнется с 1 октября.

Фото: пресс-служба ЗВО