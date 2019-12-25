Осенний призыв Ленобласти начнется с 1 октября

Новобранцы сдадут тест на коронавирус в два этапа.

В четверг, 1 октября, в России начнется осенний призыв. Он коснется и новобранцев из Ленинградской области в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Призывные комиссии на данный формируются в военкоматах, распределенных по районам. Губернатор Александр Дрозденко уже подписал соответствующее распоряжение.

На всех призывных участках будут соблюдены противоэпидемические меры. Так, призывники сдадут тест на коронавирус в 2 этапа и получат средства индивидуальной защиты. Те, у кого не подтвердится диагноз, будут направлены на службу в ЗВО.

Добавим, что призыв продлится до 31 декабря.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области