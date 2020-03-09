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Учения Росгвардии на Крестовском острове удивили петербуржцев
Сегодня, 15:31
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smirenny

Учения Росгвардии на Крестовском острове удивили петербуржцев

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Сотрудники Росгвардии готовятся к матчам чемпионата Европы.

Утром во вторник, 18 мая, у стадиона "Зенит Арена" прошли учения Росгвардии, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник. 

Сотрудники правоохранительных органов выполняли упражнения со щитами. Подходы к стадиону перекрыли, а горожан, которые гуляли у стадиона, разворачивали. По словам сотрудников, учения проходили до двух часов дня. 

Учения Росгвардии связаны с подготовкой города к матчам чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Петербурге.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о плановых учениях МЧС.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит арена, учения росгвардии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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