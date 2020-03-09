Учения Росгвардии на Крестовском острове удивили петербуржцев

Сотрудники Росгвардии готовятся к матчам чемпионата Европы.

Утром во вторник, 18 мая, у стадиона "Зенит Арена" прошли учения Росгвардии, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник.

Сотрудники правоохранительных органов выполняли упражнения со щитами. Подходы к стадиону перекрыли, а горожан, которые гуляли у стадиона, разворачивали. По словам сотрудников, учения проходили до двух часов дня.

Учения Росгвардии связаны с подготовкой города к матчам чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Петербурге.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о плановых учениях МЧС.

Фото: Piter.tv