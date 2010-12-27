Ученики выборгской школы вернулись из полевых лагерей

Они были в XII межрегиональном полевом лагере "Юный спасатель", VI полевом лагере "Юный пожарный" и полевом лагере "Юный водник".

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 города Выборга приняли участие в полевом лагере "Юный спасатель", "Юный пожарный" и "Юный водник". Об этом сообщает УГЗ ГУ МЧС Росси по Ленинградской области.

Полевые лагеря в этом году располагались в Вологде на базе Арктического спасательнго учебно-научного центра "Вытегра". Сюда приехали 11 команд - по одной из каждого региона Северо-Западного федерального округа. В команде юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

В течение 5 дней ребята преодолевали комбинированную пожарную эстафету, ориентировались на местности, проводили спасательные работы, эвакуировали условных пострадавших, организовывали быт в полевых условиях и много другое.

Выборгская команда оказалась лучшей в комбинированной смешанной эстафете по плаванию и в творческом конкурсе в номинации "Стенгазета". 2 место они заняли в комбинированной пожарной эстафете и 3 место в завязывании пожарных узлов.

Ребята достойно представили Ленинградскую область на соревнованиях.

Вчера мы сообщали, что в Выборгском районе Ленобласти прошел пожарно-спасательный конкурс.

Фото: УГЗ ГУ МЧС Росси по Ленинградской области.