В Выборгском районе Ленобласти прошел пожарно-спасательный конкурс

Конкурс проходил в 3 этапа.

На территории детского оздоровительного лагеря "Зеленый остров" прошел пожарно-спасательный конкурс среди воспитанников детских оздоровительных лагерей Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба ОНД и ПР Выборгского района.

Конкурс проходил в 3 этапа. На первом "Чрезвычайная ситуация техногенного характера" нужно было надеть противогаз и средства индивидуальной защиты, найти условного пострадавшего в завале и вывести его оттуда. Во втором этапе "Туристическая полоса препятствий" нужно было пройти веревочный парк. И в заключительном этапе пробежать пожарную эстафету.

Лучшими в этом конкурсе стали ребята из детского оздоровительного лагеря "Зеленый остров". Им вручили грамоты, благодарности, подарки. Всем остальным участникам раздали листовки и памятки по пожарной безопасности.

На прошлой неделе в Выборгском районе провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба ОНД и ПР Выборгского района