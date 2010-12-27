В Выборгском районе провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности

Для членов садоводства "Эрудит" и "Соколинское-2".

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Павел Анисенков прибыл в садоводства "Эрудит" и "Соколинское–2", чтобы рассказать о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр МЧС РФ по Ленобласти.

Учебно-тренировочные мероприятия старший инспектор проводил совместно с представителями регионального отделения РОССОЮЗСПАС и членом Выборгского местного отделения Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Сначала темой разговора стала: "Пожарная безопасность в садоводческих некоммерческих товариществах". В ходе беседы членам садоводств рассказали о важности соблюдения требований противопожарной безопасности.

После этого и взрослые, и дети поучастовали в "Веселой эстафете по противопожарной безопасности". Благодаря ей в игровой форме можно научиться тушить пожар разными способами, оказывать помощь и спасать во время пожара.

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Фото: пресс-центр МЧС РФ по Ленобласти