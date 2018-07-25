Пропавший легкомоторный самолет найден под Новосибирском, пилот погиб

Опубликованы первые кадры разбившегося самолета.

Сегодня утром, 25 июля, пропал легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из Новосибирска в Томск.

Когда самолет не прибыл в назначенное время (8 часов утра по местному времени) в пункт назначения начались поиски. МЧС для обнаружения самолета использовал вертолет МИ-8 с тремя человеками экипажа и тремя спасателями. Кроме того были организованы поисково-спасательные отряды, которые осматривали акваторию реки Обь,

Организованы поиски на акватории р. Обь от Затона Ленинский район г. Новосибирска до н.п. Дубровино Мошковского района (4 человека, 2 плавсредства) и от н.п. Ташара Мошковского района до н.п. Кругликово Болотнинского района (2 человека, 1 плавсредство).

МЧС РФ по Новосибирской области

Сейчас поступила информация, что самолет найден в лесном массиве Заельцовского района г. Новосибирска.

В СМИ со ссылкой на МЧС, появилась информация, что пилот погиб.

Фото: МЧС РФ по Новосибирской области

Видео: YouTube