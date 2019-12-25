Ученики десятых классов в Выборгском районе напишут диагностические работы

Недостаточно усвоенные предметы войдут в программы дополнительного образования.

Со вторника, 22 сентября десятиклассники из школ Выборга и района напишут диагностические работы на определение уровня и качества знаний по завершении освоения основной общеобразовательной программы. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что в перечень обязательных экзаменов войдут русский язык, математика и один предмет по выбору. Те предметы, с которыми ученики справятся хуже, будут включены в программу дополнительного образования.

В ходе проведения диагностических работ будут использованы контрольные измерительные материалы ГИА. Мероприятия продлятся до 13 октября.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти провел встречу с молодежью в Выборгском филиале РАНХиГС.

Фото: Pixabay