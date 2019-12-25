Губернатор Ленобласти провел встречу с молодежью в Выборгском филиале РАНХиГС

Глава региона подтвердил, что тотального перехода на "дистанционку" не предвидится.

В среду, 9 сентября, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко побывал на встречу с молодёжным активом и студентами в Выборгском филиале РАНХиГС. Губернатор ответил на вопросы собравшихся и рассказал о периоде своего студенчества. Об этом сообщила газета "Выборг".

Руководитель подчеркнул, что всем студентам с ранних лет необходимо уделить внимание личностному росту и построению карьеры, успехи в которой придут далеко не сразу.

Молодых людей интересовали возможные ограничения в учебных заведениях в случае прихода второй волны коронавируса. Отвечая на связанные с этим вопросы, Дрозденко заверил, что тотальный перехода на дистанционное обучение больше не планируется. Классы, в которых обнаружилось заболевание, будет переходить на карантин отдельно по мере необходимости.

Кроме того, студенты пообщались с губернатором по вопросам поставок дополнительного оборудования для площадок Дома молодёжи, строительства велодорожек и образовательного центра "Кванториум" в Выборгском районе.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти посетил Светогорск.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области