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Губернатор Ленобласти посетил Светогорск
Сегодня, 12:11
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Veskathy

Губернатор Ленобласти посетил Светогорск

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Александр Дрозденко оценил готовность ледовой арены.

Сегодня, 9 сентября в рамках рабочей поездки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в городе Светогорске. Он оценил степень готовности строящегося объекта. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

По словам Александра Дрозденко, главная задача - обеспечить каждый населенный пункт спортивными объектами. Люди должны иметь доступ к спортивным объектам. 

Глава региона отметил быстрые темпы строительства. 

Открытие ледовой арены планируется в октябре. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для индивидуальных физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории.  

Ранее мы написали о том, что Выборгский район присоединится к акции "Сохраним лес".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО

Теги: александр дрозденко, светогорск
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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