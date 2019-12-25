Губернатор Ленобласти посетил Светогорск

Сегодня, 9 сентября в рамках рабочей поездки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в городе Светогорске. Он оценил степень готовности строящегося объекта. Об этом сообщила администрация Выборгского района.
По словам Александра Дрозденко, главная задача - обеспечить каждый населенный пункт спортивными объектами. Люди должны иметь доступ к спортивным объектам.
Глава региона отметил быстрые темпы строительства.
Открытие ледовой арены планируется в октябре. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для индивидуальных физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории.
Ранее мы написали о том, что Выборгский район присоединится к акции "Сохраним лес".
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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